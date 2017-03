Charla sobre Dora Carrington, amiga de Brenan

El próximo 29 de marzo se celebra el 124 aniversario del nacimiento de la pintora Dora Carrington, amiga de Gerald Brenan, uno de sus grandes amores, artista a la que él admiraba profundamente y compañera en intercambios intelectuales y epistolares. Una figura esencial en la historia del arte y de la vida de Brenan.

Para conmemorar esa efeméride la Casa Gerald Brenan ofrecerá a las 18.30 horas una charla sobre el personaje de Dora Carrington a cargo de la escritora y filóloga Ana Cabello y después se proyectará la película Carrington, donde el personaje de Gerald Brenan tiene un papel esencial.

Carrington, de Christopher Hampton, es un drama basado en la novela “Lytton Strachey” de Michael Holroyd, que cuenta la historia real de la pintora Dora Carrington y su inusual relación con el escritor Lytton Strachey y otros miembros del Grupo de Bloomsbury. El filme está dividido en seis capítulos.

En el primero se relatan los inicios de la amistad entre la pintora y el escritor. Éste último viaja a la Costa Sur para visitar a unos amigos, donde conoce a Dora, a quien confunde en un principio con un muchacho. El segundo episodio cuenta la relación de la pintora con Gertler, un artista que está perdidamente enamorado de ella. La tercera historia muestra su matrimonio con el ex soldado Ralph Partridge. En el cuarto capítulo Carrington mantiene un romance con Brenan, amigo de Ralph. En la quinta historia, Lytton compra la casa de Ham Spray, y se muda junto a Carrington y Ralph. Y el sexto y último capítulo muestra cómo las vidas de los amigos, por caprichos del destino, acaban por separarse.

Ana Cabello

Ana Cabello es doctora en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid -especializada en historia cultural y estudios de género- y gestora cultural. Máster en Comunicación y Cultura (UMA), en Alta Especialización en Filología Hispánica (CSIC) y en Literatura Española Contemporánea (UCM).

Ha sido contratada predoctoral del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y visiting research fellow en el King’s College of London (2008) y en la New York University (2010).

Ha impartido docencia en la Universidad Complutense de Madrid y, actualmente, es colaboradora honoraria de la Universidad de Málaga.

Ha participado en la organización de numerosos proyectos culturales y de investigación, congresos, seminarios y cursos nacionales e internacionales.

En 2013 funda (Con)Textos. Cultura & Comunicación, desde donde emprende y coordina numerosos proyectos culturales y editoriales. Ha comisariado exposiciones en Madrid, Barcelona, Málaga y Nueva York; ha dirigido la Feria del Libro de Málaga (2015-2016); y ha coordinado la colección literaria “Escritoras de Posguerra” (Círculo de Lectores-Grupo Planeta).

Actualmente, trabaja en la organización del Festival Z en Vélez-Málaga y la exposición “Mujeres de Papel. Trazos de la Generación del 27”.