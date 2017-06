La Casa Gerald Brenan rendirá homenaje a Evelyn Waugh con la proyección del primer capítulo de la serie Retorno a Brideshead, protagonizada por Jeremy Irons y dirigida por Charles Sturridge, Michael Lindsay-Hogg, y una conferencia de uno de los grandes especialistas de la obra de Waugh (traductor de varios de sus libros) y de la literatura inglesa del siglo XX, Carlos Villar.

Esta proyección será el lunes 23 de junio a las 18.30 horas.

La conferencia “De Oxford a Brideshead: retorno a Evelyn Waugh” trazará un recorrido por los hechos más relevantes de la biografía de Waugh, y se centrará en aquellos que inspiraron una de sus obras cumbres, Retorno a Brideshead. También analizará los ecos de esta novela en su obra posterior, en especial la trilogía militar Espada de honor; y, para finalizar, comentará las dos adaptaciones fílmicas de la novela que se han llevado a cabo hasta la fecha.

Carlos Villar Flor imparte literatura inglesa en la Universidad de La Rioja desde 1994. Su investigación se ha centrado en novelistas británicos del siglo XX, en especial el autor inglés Evelyn Waugh, desde su monografía Personaje y caracterización en las novelas de Evelyn Waugh (U. de La Rioja, 1997), pasando por las ediciones críticas y traducciones de novelas como Hombres en armas (Cátedra, 2003), Oficiales y caballeros (Cátedra, 2010), Rendición incondicional (Cátedra, 2011), Neutralia: La Europa Moderna de Scott-King (Menoscuarto, 2009) o Izad más banderas (RBA, 2012), hasta libros de investigación de ámbito internacional como Waugh Without End (Peter Lang, 2005, con Robert M. Davis) e In the Picture: Fiction and Myth in Evelyn Waugh’s “Sword of Honour” (Rodopi, 2014, con Donat Gallagher).

Como creador ha publicado tres novelas, dos libros de relatos y tres poemarios. Recientemente obtuvo el premio de novela breve José María de Pereda 2016 del Gobierno de Cantabria.