Últimamente estamos recibiendo peticiones de muchas personas en busca de empleo en Churriana, es por ello que abrimos esta sección en la que todos y cada uno de vosotros podréis dejar constancia de que estáis buscando empleo

¿Qué necesito para buscar un trabajo?

Lo primero es tener un currículum actualizado, esto no quiere decir que tengas que poner todo lo que has trabajado hasta el momento ya que lo ideal es que el currículum esté adaptado al puesto que estás demandando. Además de un currículum actualizado, es muy importante tener actitud positiva ante las entrevistas que podamos tener ya que esa es la puerta para conseguir el empleo, actitud, ganas y entusiasmo y sobre todo no desanimarnos si no llegan las entrevistas ya que tarde o temprano acabarán apareciendo.

¿Cómo encontrar trabajo en Churriana?

Encontrar trabajo en Churriana no es coser y cantar, tendrás que estar atento o atenta a las posibles ofertas que se realizan para poder optar a ellas. Para ello estamos facilitando esta sección, para que todas aquellas empresas que necesiten personal puedan ver a personas que desean trabajar. No solamente sirve para encontrar trabajo en Churriana sino que también nos servirá para saber como encontrar trabajo Málaga, Alhaurín, Torremolinos o cualquier otra comarca que nos interese laboralmente.

¿Qué plataformas para buscar empleo existen?

En internet existen muchas plataformas para encontrar empleo, en las que tendremos que registrarnos, escribir nuestro currículum e inscribirnos en las distintas ofertas de empleo para pasar al proceso de selección de personal de la empresa. Algunos de los portales más conocidos con Infojobs, Infoempleo o Trabajos.com, aunque existen otras como Indeed, Oficina Empleo, Tecnoempleo o DonEmpleo que nos ayudarán en la tarea de encontrar trabajo.

Otras formas de ver ofertas es dirigirnos a páginas de organismos oficiales, ya sea el Estado, de la Junta de Andalucía o del Ayuntamiento de Málaga para conseguir encontrar nuestra oferta de trabajo ideal. El IMFE Málaga (Instituto Municipal para la Formación y el Empleo) por ejemplo, es un organismo del Ayuntamiento de Málaga que entre sus distintas funciones tiene la de ofrecer un servicio gratuito para los demandantes de empleo y empresas para cubrir las demandas laborales en la ciudad de Málaga. La Junta de Andalucía con el SAE (Servicio Andalúz de Empleo) también ofrece el servicio para facilitar la búsqueda de empleo y acceso al mercado laboral al ciudadano.

