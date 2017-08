Plaza Mayor está preparado para recibir la séptima edición del Open Nacional de fisicoculturismo y fitness, el VII Barbarian Nutricion Summer Muscle Festival que se desarrollará el 19 de agosto en el propio Centro Comercial y de Ocio Plaza Mayor. Este Open Nacional de Libre Afiliación tendrá el pesaje a las 12.00 horas de la mañana y dará su comienzo a las 20.00 horas con las categorías Bikini, Men’s Physique, Men’s Short, Classic Bodybuilding, Bodyfitness y Culturismo.

Participarán un total de 85 competidores que acuden desde todos los rincones de España, siendo representantes de Málaga, Córdoba, Sevilla, Ceuta, Madrid, Granada, Cadiz, Cantabria, Valencia, Almería, Asturias, Palencia, Navarra, Coruña, León, Ciudad Real y Huelva. Se repartirán un total de 3.000 euros en premios.

Este Barbarian Nutricion Summer Muscle Festival está patrocinado por Big, Maxprotein, ScientifficNutrition, Nanox Nutriceuticals España, Fullgas, Fitsalud, MRGym, Highpronutrion, Foster’s Hollywood, La Vaca Glotona, KingUsa, MegaStar Radio, Manuel Balaguer, LabalugaFit, Wavefit by Jessica Garcia, Fitness Emocional by Nessita Arauz y Ferox, además de contar como no Plaza Mayor que enmarca este evento dentro de su Festival de Verano.