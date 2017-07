¿Cuanto vale mi coche? Tasación de vehículos en Churriana

Seguro que en alguna ocasión te has preguntado cuánto vale tu coche ya sea porque necesitas el dinero o porque quieres cambiar a otro modelo de coche que te facilite la situación en la que estás, por ejemplo si tienes hijos y necesitas un coche más amplio para poner el carrito, la sillita del bebé, etc. Por este tipo de cuestiones y otras muchas, pensamos en vender nuestro coche en alguna ocasión y aunque no lo parezca, venderlo es más fácil de que nos creemos.

Normalmente si has tenido esa pregunta y lo has intentado en alguna ocasión seguro que has recurrido a los portales de ventas de vehículos donde tienes que crear un anuncio, hacerle fotografías al coche, escribir una descripción, pagar por aparecer en los primeros puestos, esperar a que los compradores interesados te llamen o escriban aunque la mayoría de las veces sea simplemente para intentar regatearte el precio, precio que no sabes si lo has puesto muy elevado o muy bajo ya que no sabemos con claridad el precio de nuestro vehículo. No nos llaman, ¿será por el precio? ¿será por el coche? ¿será que no aparece nuestro anuncio? Otra opción a la que se suele recurrir es directamente a los concesionarios de vehículos, donde siempre tirarán el precio a la baja y no podrás obtener rédito alguno de tu vehículo. No desesperes ya que en nuestro distrito de Churriana tenemos una opción más rápida y sencilla que todas estas que hemos hablado.

Tasación de vehículos en Churriana

Si quieres saber el precio de tu coche y no quieres desesperar a la hora de venderlo, lo primero que tienes que hacer es preparar el vehículo para que la tasación sea correcta, prestando atención a neumáticos, tubo de escape, carrocería e interior, además de luces, lunas y demás complementos que puedan aumentar o disminuir el precio de la tasación. Una vez tengamos todos estos elementos revisados debemos de acudir al lugar de tasación que tenemos en Churriana.

¿No sabías que existe una oficina de tasación de vehículos en Churriana? Pues está en Avenida Velázquez 288, junto a Makro y se llama compramos tu coche y ellos mismos se encargan de todos los trámites de la compra venta del vehículo si llegáis a un acuerdo. Tal como ellos dicen “realizamos la tasación y compramos tu coche en el momento, nos encargamos de todos los trámites y te pagamos en el mismo día”. Todo rapidez, agilidad y confianza lo que ofrecen en esta oficina de Compra de Coches en Churriana.

Ya conoces las distintas opciones que tienes para realizar una tasación de tu coche para poder venderlo, ahora simplemente te toca decidir y ver cual de las opciones se adapta mejor a ti, o bien poner un anuncio y esperar a compradores, ir a un concesionario para ver que te ofrecen o llevarlo a un lugar de tasación directa, ¡tu decides!