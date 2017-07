Procesión Virgen del Carmen 2017 en Guadalmar

El próximo domingo 16 de julio de 2017 se celebrará la Festividad de la Virgen del Carmen en Guadalmar, que saldrá en procesión por las calles de la urbanización. El programa es el siguiente:

20:00 h. Salida de la Urbanización La Cizaña.

Salida de la Urbanización La Cizaña. 20:30 h. Embarque de la Virgen, Playa de La Cizaña.

Embarque de la Virgen, Playa de La Cizaña. 20:45 h. Desembarco de la Virgen, Playa de Guadalmar.

Desembarco de la Virgen, Playa de Guadalmar. 21:00 h. Oración e inicio de recorrido por Calles de Guadalmar.

Oración e inicio de recorrido por Calles de Guadalmar. 21:45 h. Oración junto a los mayores de la Residencia Mari Carmen.

Oración junto a los mayores de la Residencia Mari Carmen. 22:00 h. Llegada a la Iglesia Santa María Estrella de los Mares.

Llegada a la Iglesia Santa María Estrella de los Mares. 22:15 h. Finalización de la Procesión, canto de la Salve.

El recorrido procesional será el siguiente: Paseo marítimo Abel Sánchez, C/ Hespérides, C/ Moby Dick, C/ Manuel Curros Enriquez, C/ Wilkinson, C/ Conde Lucanor y C/ Guadalhorce.

Este evento está organizado por la Parroquia Santa María Estrella de los Mares de Guadalmar en colaboración con la Junta de Distrito de Churriana.

Salve Marinera

¡Salve!,

Estrella de los mares,

de los mares iris, de eterna ventura.

¡Salve!, ¡oh, Fénix de hermosura!

Madre del Divino Amor.

De tu pueblo, a los pesares

tu clemencia dé consuelo.

Fervoroso llegue al cielo

y hasta Ti, y hasta Ti, nuestro clamor.

¡Salve!, ¡salve!, Estrella de los mares.

¡Salve!, Estrella de los mares.

Sí, fervoroso llegue al cielo,

y hasta Ti, y hasta Ti, nuestro clamor.

¡Salve!, ¡salve!, Estrella de los mares,

Estrella de los mares,

¡Salve!, ¡salve!, ¡salve!, ¡salve!.