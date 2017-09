III Ciclo Electrocutados en Casa Gerald Brenan

La Casa Gerald Brenan da un giro a la tercera edición de su ciclo Electrocutados, con el espectáculo “Electrocutadas”, una charla y concierto que se celebrará el próximo de 8 de septiembre, a las 19.00 horas. Si en las dos primeras ediciones se apostó por lo más acústico, en esta ocasión se mete de lleno en la electricidad e invita a cuatro mujeres pioneras de la escena electrónica mundial para traer a Málaga, en exclusiva nacional, un espectáculo y una serie de charlas que ya han pasado por diversas ciudades europeas.

Este encuentro de activistas culturales y artistas tiene como centro el sello de culto berlinés Monika Enterpise, que cumple veinte años de existencia. Danielle de Picciotto, Gurdum Gut, Sonae y Barbara Morgenstern se unen para realizar

una serie de conciertos basados en la interacción del público que sirven de presentación del nuevo disco que celebra los 20 años de actividad de la compañía.

El espacio para el desarrollo artístico o el feminismo son algunos de los temas que se tratarán en las charlas, pero también habrá hits y diversión en el concierto posterior, donde cada una hará una actuación y acabarán con otra de

conjunta: entretenimiento con significado es el lema por el que ellas apuestan.

Biografías:

Danielle de Picciotto. Artista americana afincada en Berlín. Directora de cine, dibujante y música. En 1989 fue cofundadora de el Love Parade. Ha formado parte de bandas como Crime and the City Solutión . Colabora en la actualidad con el músico Alexander Hacke (Einsturzende Neubauten).

Gurdun Gut. Activista de la escena undergound berlinesa desde comienzos de los ochenta y cofundadora de bandas míticas como Einsturzende Neubauten o Malaria! Su obra se mueve entre el post punk, el tecnno o el spoken Word.

Sonae. Una de las figuras clave del nuevo sonido ambiente berlinés. Su álbum de debut Far Away is right around the corner la ha llevado a actuar en varios festivales de Europa.

Barbara Morgenstern. Activa desde comienzos de l os noventa como una de las grandes dj y artista de música electrónica. Ha realizado obras de spoken word, dirigido un coro, colaborado con The Mountain Goats y participado en festivales de improvisación.