Seis son los encuentros que restan para concluir la presente temporada. La siguiente cita para el CD Churriana será el próximo domingo 23 contra el Atlético de Marbella, eso sí, como local. Un Marbella que sólo acumula tres puntos más y que se coloca en tercera posición en la clasificación. Churriana tampoco disfruta de una mala ubicación en la lista, situándose, en el momento presente, dentro del tercio superior. Sin embargo el calendario le ha propuesto un auténtico desafío para el final de temporada, y es que, excepto el último encuentro contra el Atlético Benamiel el próximo 28 de Mayo, todos sus rivales gozan de mejor posición que él en la clasificación.

Hace sólo unos días sin embargo hemos asistido a la eliminación de un gigante de la Champions League: se ha dejado entrever en los últimos meses que el Barcelona no estaba rindiendo al cien por cien de su capacidad habitual, pero las temporadas más recientes el club azulgrana ha conseguido grandes logros. Finalmente, ha sido un empate, con el marcador a estrenar, el que ha conseguido dejarlo fuera de la gran competición, por primera vez en bastante tiempo. La Juventus, responsable de mandar al Barcelona a casa, figura en las apuestas a la Serie A en William Hill como favorito indiscutible: ostenta el primer puesto en la clasificación y saca ocho puntos de ventaja al Roma, segunda opción. No era precisamente un rival inocuo para el Barcelona, si bien hace casi dos décadas que no gana una Champions, aunque también es cierto que hace dos temporadas quedó semifinalista justo cuando el Barcelona alzó la copa.

Después de enfrentarse al Atlético de Marbella, CD Churriana se medirá a domicilio contra C Alt Estación, como local contra el Athletic Fuengirola, otra vez a domicilio contra el AD Malaka CF, después recibirá al CD Cala de Mijas y finalmente visitará al Benamiel. Será un reto tras otro: los cinco clubes que le preceden en la clasificación en cinco jornadas consecutivas. Sin embargo, si el Barcelona ha cedido a la presión de la Juventus, Churriana puede hacer grandes cosas de aquí a finales de mayo, aguantando su posición o incluso mejorándola. Sólo queda un mes para salir de dudas.