Drivy, una forma de alquilar tu coche sin preocuparte del seguro

Alquilar coches entre particulares es algo que se lleva haciendo desde un tiempo, pero desde luego nunca ha sido tan seguro como lo es ahora gracias a empresas como Drivy, que han solucionado algunos de los mayores inconvenientes de alquilar tu coche a otra persona.

Uno de estos inconvenientes era el seguro, como vamos a ver a continuación, puesto que los temas concernientes al seguro de coche son algo muy serio, que no se debe tomar a la ligera.

Drivy evita que tengas problemas de bonificación con tu seguro de coche

Uno de los mayores problemas a la hora de alquilar tu coche a otra persona es el tema de las bonificaciones en el seguro. Como sabrás, por cada año que pasa sin que des partes, el seguro te aplica una bonificación sobre el precio final.

Así, si una persona te alquila tu coche y tiene un accidente con culpa, por ejemplo rompe el faro de otro coche mientras aparca, la bonificación se esfumaría de manera automática en muchas compañías.

Por suerte, Drivy ha pensado en eso, ya que cuando tú alquilas un coche a otra persona, Drivy da de alta un seguro que sustituye al tuyo. Eso quiere decir que la persona que conduce tu coche no va “cubierta” por tu seguro, sino que el seguro que funciona es el de Drivy, de manera que pase lo que pase tú no tienes problemas con el tuyo, como por ejemplo la pérdida de bonificación.

Drivy activa un seguro a todo riesgo con franquicia de manera automática

Este tema interesa tanto a aquellos que ponen su coche a disposición de otros como a los que lo conducen, ya que cuando llevamos un vehículo es de vital importancia que tengamos un buen seguro que nos cubra las espaldas, más aún si no es nuestro.

A diferencia de lo que suele ocurrir con otras empresas de alquiler, con Drivy se activa un seguro a todo riesgo con franquicia nada más comenzar el alquiler. Con esta franquicia, que se puede reducir pagando un poco más por el alquiler, se consigue que la incidencia en el precio del alquiler sea mínima, dando así precios muy competitivos. Vamos a ver en qué consiste esa franquicia.

¿Qué es la franquicia en los seguros de los coches que alquilamos a través de Drivy?

La franquicia es una manera de ofrecer seguros a todo riesgo a un precio muy bajo. Así, la franquicia de los seguros de Drivy para los coches de categoría 1 (la mayoría) es de 800 euros, por defecto, y se puede bajar a 150 euros si escoges franquicia reducida. Toda esta información la indican en la web detalladamente.

Para que entiendas enseguida, la franquicia es una cantidad que tienes que pagar si el accidente es causado por culpa tuya. De este modo, si causas daños a un coche por valor de 2.000 euros, sólo tendrás que pagar 800o 150 euros si la franquicia es la reducida.

Quizá te parezca algo raro, pero la inmensa mayoría de los seguros a todo riesgo que se hacen en España son con franquicia, ya que de esta manera el precio es mucho menor, más asumible por los propietarios de coche.

¿Qué pasa si el coche falla y necesito asistencia?

La verdad es que los chicos de Drivy lo han previsto todo, puesto que con el seguro se incluye la cobertura de asistencia en carretera. De esta manera, si el coche que has alquilado se para en mitad de la carretera, pincha o se queda sin batería, por poner tres ejemplos de averías comunes, sólo tienes que llamar para que te atienda.

La grúa lleva el coche al taller más cercano y costea los gastos de transporte o alojamiento a los pasajeros del vehículo. Además, también paga al propietario del vehículo los gastos para ir al taller a ver el coche.

Como puedes ver, la asistencia en carretera de este seguro es bastante completa, mejor que la que llevan muchos coches que no se alquilan.

El seguro de Drivy hace que tanto propietario como pasajeros tengan tranquilidad

Puede que alquilar tu coche a una persona que no conoces al principio no te resulte fácil,, al igual que puede que al alquilar el coche de un particular por primera vez te surjan dudas. Por suerte, como has podido ver a lo largo del artículo, el seguro de Drivy hace que las dos partes tengan una tranquilidad enorme a la hora de alquilar y de conducir el coche.

Ambas partes saben que están cubiertas por un seguro a todo riesgo con Allianz, que es una de las marcas más reconocidas dentro del sector del seguro, la cual se encarga de todo si hay problemas.