¿Eres de los que no está al día delo que ocurre en Churriana? Ahora no tienes excusa para no estarlo ya que disponemos de un servicio de envío de emails mediante el cual al inscribirte de forma totalmente gratuita recibirás las noticias de Churriana y Guadalmar en tu email.

Recibe el emailing de ChurrianaWeb

Recibir las noticias en tu email nunca fue tan fácil, ya que ahora simplemente con poner tu nombre y tu email aquí debajo empezarás desde hoy mismo a recibir nuestros correos electrónicos.

Recibe las noticias de Churriana en tu email

650 vecinos ya las reciben en su email, ¡ponte al día como ellos!

Nombre Email

Suscribirme de forma gratuita

Estos son los pasos que tienes que seguir para apuntarte de forma gratuita:

Pon tu nombre y email en la caja anterior.

Recibirás un email de confirmación en el email con el que acabas de suscribirte.

Acepta ese email y entrarás en la lista donde te esperan más de 650 vecinos.

Empieza a recibir desde hoy mismo los emails con las noticias del día en tu correo electrónico.

¿Sencillo verdad? ¡Pues no esperes más y apúntate ya a nuestro boletín de noticias!

Si me inscribo, ¿qué información voy a recibir?

Recibirás las noticias que publiquemos diariamente en www.churrianaweb.es para que puedas permanecer al día de lo que ocurre en tu distrito. Pero no solamente eso, ya que además te enviaremos información relacionada con nuestro distrito, datos de interés e información para que aproveches todas las oportunidades que se presenten ya sean tanto para inscribirte en talleres como para unirte a alguna celebración o ver una oferta de empleo.

Es el momento de inscribirse para recibir toda la información sobre las Fiestas Populares San Isidro Labrador 2017

Por si no fuera poco, ahora tenemos las Fiestas Populares San Isidro Labrador 2017 y recibirás toda la información necesaria para no perderte ninguno de los eventos que se realizarán durante las fiestas populares y la Feria de Churriana. Eventos deportivos, deportes, conciertos, torneos, concursos, exhibiciones, exposición, feria de día, Recinto Ferial y ¡mucho más!

Servicio totalmente gratuito

No tienes que pagar nada, ni nunca te pediremos que pagues nada. Es un servicio totalmente gratuito al que te inscribes y comienzas a recibir noticias. Las ventajas de este sistema es que es rápido, inmediato, gratuito y tienes la información a un golpe de pantalla ya que seguro que tienes el email en el teléfono móvil! ¡Suscríbete ya!